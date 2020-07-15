2020-07-15T11:26:18+03:00
Звезды

«Готова стать второй женой»: Сати Казанова рассказала о тайном романе с миллиардером

Звезда предвидела «камни, которые полетят в ее огород», но не побоялась рассказать правду
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Сати Казанова была готова стать второй женой "богатого покровителя", которого безумно любилаСати Казанова была готова стать второй женой "богатого покровителя", которого безумно любилаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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«Сказочно богат и сказочно щедр» — певица Сати Казанова рассказала о своем романе с известным миллиардером. Даже то, что магнат женат не остановило звезду — любовь оказалась сильнее. Она готова была пойти на мусульманский брак и стать второй женой, но мужчина отказался пользоваться ситуацией.

— Небольшое отступление: эта часть моей жизни не рекомендуется к прочтению ранимым людям с тонкой душевной организацией, — откровенно заявляет Казанова. — Я уже предвижу камни, которые полетят в мой огород. Но из песни слов не выбросишь. И даже если бы я могла, я бы оставила все, как есть.

По словам девушки, любовь вспыхнула через пару лет после творческого «развода» с группой «Фабрика» (Сати покинула группу в 2010 году, — ред.). Девушка билась над сольным проектом и саморазвитием, когда в ее жизни неожиданно появился «принц на белом коне».

— Это был он. Сказочно загадочный и мудрый, сказочно богатый и сказочно щедрый. Воплощение всего, о чем я когда-либо могла мечтать. За одним исключением. Да. Он был женат, — признается дива.

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Звезда признается, что готова была на мусульманский брак
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Имени возлюбленного девушка не называет. Отметим, что примерно в то же время у Казановой был роман с известным казахским миллиардером Тимуром Кулибаевым — зятем президента Нурсултана Назарбаева. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Страсти разгорелись не на шутку. Дива признается, что наличие супруги не стало для нее преградой. Более того — в своем стремлении быть с возлюбленным она была готова пойти на крайний шаг.

— Мы оба были представителями восточной культуры. В какой-то момент я была готова на все. Готова даже узаконить брак по мусульманским обычаям. Готова стать второй женой. Только вдумайтесь: я, со всеми своими идеями собственной исключительности, лидерской жизненной позицией и непомерными амбициями была готова на такой поступок, — пишет Казанова на своей странице в Instagram.

Сейчас подобный шаг кажется Казановой невероятным и невозможным. Но девушка признается, что была ослеплена любовью. Настолько, что готова была полностью подчиниться мужчине.

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Благодаря возлюбленному, девушка увлеклась йогой
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Как рассказывала сама дива, избранник отвечал ей взаимностью и всячески баловал. Он подарил ей квартиру, подал идею заниматься йогой и радовал самыми прекрасными подарками.

— Тогда я просто любила. Слепо, тотально, безумно. Каждое его слово было для меня законом и, если бы он сказал бросить карьеру и всю свою жизнь сидеть дома и рожать детей, я бы, не раздумывая, согласилась. Но, к моему счастью, этого не случилось, потому что он не был тираном и самодуром. Он остался очень благородным человеком в моей памяти. Просто, как и многие наделенные властью восточные мужчины, имел одну слабость — к женщинам.

Роман с миллиардером продолжался три года. В какой-то момент девушка узнала, что кроме супруги у ее избранника есть и другие фаворитки. Понимая, что даже среди любовниц она не одна, и, возможно, не первая, девушка решила порвать с тем, кого считала мужчиной своей мечты.

— В один прекрасный день я не выдержала и вынесла своё разбитое сердце из этих отношений. Это было три года невероятно поучительного контрастного душа, подаренного мне моей судьбой. Невероятное счастье и крылья за спиной сменяла мучительная боль и горечь разочарований. А все потому, что я руководствовалась иллюзорной и навязчивой мыслью. Мыслью о том, что «мужчина должен», — резюмирует Сати.

КСТАТИ

Бедность, слезы, вспышки гнева: Сати Казанова честно рассказала о «Фабрике звезд»

Гнев, стыд, слезы печали — певица Сати Казанова честно рассказала о том, как попала на «Фабрику звезд», о своих ссорах с коллегами, бедности и слезах разочарования после победы. Дива уверена: она была не готова к таким испытаниям, поэтому далеко не всегда поступала мудро и правильно (подробности).

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Сегодня имя Сати Казановой ассоциируется с её песнями, с лоском гламурной жизни, фэшн-показами, на которых звезда и манекенщица так любит дефилировать. И, конечно же, блистательными концертами в России и за рубежом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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