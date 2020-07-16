«Я так страдала!»: женщина, 23 года прожившая с хирургическим зажимом в животе, хочет отсудить компенсацию

Год прошел после извлечения из живота Еветы Гобеевой хирургического зажима, забытого в далеком 1996 году во время кесарево сечения. Никто в Северной Осетии так и не понес ответственности за халатность. В республиканской клинике разводят руками. Говорят, спрашивать не с кого, потому что хирург давно умерла. Евета хочет добиться компенсации: за годы мучений просит всего лишь 3 млн рублей. Но в суде требуют кипу бумаг 23-летней давности.

В распоряжении «КП-Северный Кавказ» оказался документ от Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы. В нем сказано, что для решения вопроса требуются амбулаторная карта из поликлиники, медицинская карта, история родов из РКБ за 1996 год и прочее.

- Им мало того, что я проходила с зажимом столько лет, - плачет женщина. - Я так страдала! И сейчас живот побаливает, но боюсь идти в клинику к нашим врачам.

- В больницах говорят, что карта и история болезни «потерялись» или «не сохранились», - продолжает супруг Леонид Малиев. - Только в нашем сельском Фельдшерско-акушерском пункте осталась запись в журнале, что после операции Евета жаловалась на боли в животе.

Любопытно, что, собирая справки у врачей, супруги получили из больницы рентген за 2017 год, на котором уже тогда были видны ножницы! То есть, еще за 2 года до случайного обследования, после которого врачи их, наконец-то, вытащили. Эти свидетельства также передали в суд, но это едва ли кого-то расшевелило.

Снимок от 2017 года. Врачи даже не заметили инородный предмет

В Минздраве РСО-Алания нам пообещали разобраться с неприятной ситуацией.

Напомним, что ножницы нашли в 2019 году случайно. Евета мучилась с печенью, животом, но самой нестерпимой стала боль в колене. Лечащий врач хотел послать на МРТ — чудо, что этого не случилось! Повстречавшийся в больничном коридоре другой доктор отправил на рентген и сказал сделать дополнительный снимок тазовой кости.

- Рентгенолог была в шоке. Выбежала за женой и кричит: «А у вас в карманах ножницы есть?!». Супруга показала, что нет. А она: «У тебя внутри ножницы!», - так о произошедшем в прошлом году рассказывал муж.

Евета держит снимок, который привел врачей в ужас

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