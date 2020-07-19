2020-07-19T02:40:58+03:00
Политика

«Вы оскорбили память моего отца»: Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Президент Украины позволил себе некорректную шутку во времена своей бытности юмористом
Андрей ЗОБОВ
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Владимир Зеленский извинялся Рамзаном Кадыровым, но взял слова обратно. Фото: Reuters / личная страница главы ЧечниВладимир Зеленский извинялся Рамзаном Кадыровым, но взял слова обратно. Фото: Reuters / личная страница главы Чечни
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Рамзан Кадыров потребовал от Владимира Зеленского извинений за оскорбительный видеоролик, который оскорбляет память его отца Ахмата-Хаджи Кадырова. Президент Украины уже извинялся перед главой Чечни. Однако в очередном интервью он опроверг этот факт, заявив, что просит прощения лишь у мусульманского мира.

— Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского о том видеоролике, — написал Рамзан Кадыров в соцсетях. — Когда-то я знал Зеленского, как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это был достойный, мужской поступок. Но зачем, после принятия извинений, юлить, вилять и пытаться из себя изобразить нечто?

Глава Чечни напомнил: в юмористической программе были использованы кадры, на которых он плакал в мечети, воздавая память своему погибшему отцу.

— Вам придется окончательно определиться с позицией. И подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, нет. Вы ответите, как перед сыном первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — заявил политик.

После этого заявления глава республики попытался воззвать к честности Зеленского и попросил его не отказываться от уже сказанных слов. Речь коснулась и его предвыборных обещаний, в частности — об окончании войны.

— Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите своё слово! — требует Кадыров. — Выстройте правильные, добрососедские отношения с великой Россией. Уверен, гарант конституции Украины должен сделать первый шаг!

Напомним, по версии президента Украины, в одном из выпусков программы «Чисто News» был выпущен скандальный сюжет, однако о его существовании Зеленский не знал. И, естественно, никак не может нести ответственность за его содержание. Однако, как ведущий, Владимир просит прощения у представителей мусульманского мира.

Однако, как сообщала «Комсомольская правда», есть и другая версия, согласно которой будущий украинский президент всецело понимал свою ответственность, боялся за свою жизнь и присылал Кадырову не только извинения, но и подарки. Подробности читайте в публикации «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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