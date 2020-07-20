Что такое цифровая карта

Уже не редкость для клиентов крупных отечественных банков предложения оформить так называемые цифровые платежные карты. Делается это бесплатно и буквально в несколько кликов - в личных кабинетах пользователей. Разберемся, что это за новация с точки зрения комфорта и безопасности.

Карта в телефоне

Итак, цифровые карты кардинально отличаются от своих предшественников - виртуальных карт - полноценным наполнением. Они полностью функциональны, хоть могут существовать и без физического аналога «в пластике». Зайти в офис банка за «реальной» картой или нет - зависит сугубо от желания человека и его потребностей.

Если виртуальные карты уже постепенно уходят в прошлое, так как имеют множество ограничений и позволяют лишь сделать покупки в интернете или осуществить денежный перевод. То цифровым, напротив, предрекают долгосрочное будущее.

Они обладают всеми реквизитами, необходимыми для банковских переводов и онлайн-платежей: есть номер карты и счета, срок действия, код подлинности, а также без труда интегрируются в популярные мобильные сервисы. То есть не составляет труда привязать цифровую карту к сервисам Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay через смартфон с крайне популярной сегодня функцией NFC, и тогда ею можно расплачиваться в магазинах, а также снимать с нее наличные в банкоматах, дающих возможность бесконтактной оплаты.

Популярность упомянутых сервисов бесконтактной оплаты стремительно растет, что логично ведет к сокращению использования пластиковых карт. Такова реальность современных городов. Для очень многих сейчас важнее иметь при себе телефон, куда среди прочего «зашиты» все платежные возможности, что исключает необходимость носить с собой банковские карточки.

В крупных банках подтверждают: цифровые карты уже весьма востребованы клиентами, что объясняется прежде всего удобством оформления и использования такого продукта как в интернете, так и через каналы дистанционного обслуживания. Банк экономит Собственно, в определенном плане подогрели интерес к цифровым картам и режим самоизоляции, и нынешние условия эпидемиологической безопасности: о росте числа заявок на digital-карты официально сообщили лидеры рынка - Сбербанк, ВТБ, «Русский Стандарт» и другие банки.

Тем более что формат предоставления продуктов в удаленном режиме привлекателен и для самого банка: значительно сокращаются издержки на изготовление пластика и операционные расходы по выдаче и обслуживанию.

Не требуется особых усилий и в поиске клиентов: особенность цифровых карт в том, что открыть их могут только действующие клиенты банков, уже имеющие доступ в личный кабинет, а клиенту «с улицы» дистанционно завести карту вообще не удастся. Это ограничение продиктовано жестким требованием к обязательной идентификации клиента для открытия счета.

Рисков почти нет

Теперь о самом важном - о безопасности. Прежде всего крайне сложно потерять физически несуществующую карту. Если исчезновение обычной платежной карты можно заметить не сразу, то для современного человека не заметить отсутствие телефона почти нереально. Кроме того, многие сейчас трепетно заботятся о блокировке смартфонов, что вызывает у мошенников, даже если они завладели гаджетом, трудности с доступом к его содержимому.

Что касается самих платежей через мобильные платежные сервисы, то они однозначно быстрее и безопаснее платежей по карте. Ведь вместо данных карты приложение оперативно передает продавцу зашифрованный ключ, из которого невозможно получить информацию о карте. В то же время стоит добавить, что в планах отечественных банков совершенно не значится отказ от привычных пластиковых карт. Это связано, например, с платежной инфраструктурой.

Исключить наличные - совсем не проблема для крупных населенных пунктов. А вот, например, на селе пока еще не повсеместно можно найти банкоматы и терминалы с соответствующими функциями - то есть те, что позволяют без пластиковой карты, бесконтактно обращаться с деньгами. Кроме того, играет роль уровень финансовой и технической грамотности клиентов.

Ставрополье прогрессирует

Если говорить в этом плане о жителях Ставрополья, то с каждым годом они все чаще прибегают к безналичным платежам, фиксирует Банк России. При том что доля обналиченных средств уверенно снижается, за январь-март 2020 года жители и гости края около 70 млн раз оплатили товары и услуги (в том числе через интернет) платежными картами.

Этот показатель почти на 65% больше цифр годом ранее. К слову, потрачено по безналу было 51,6 млрд рублей, что также значительно - почти на 12 млрд или 30% - больше показателей за первый квартал 2019 года.

Это объясняется тем, что в крае увеличивается количество устройств для приема платежных карт: сегодня их более 49 тысяч, на четверть больше, чем годом ранее. А также растет и уровень финграмотности ставропольцев.

Напомним, в последнем исследовании аналитического центра НАФИ Ставрополье попало в группу регионов «Прогресс года», повысив индекс финансовой грамотности с 11.65 до 11.97 (для России его значение составляет 12,37 балла).

Как подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности, практически по всем показателям исследования Ставрополье показало заметный плюс. И в частности, за год сильно выросло число тех жителей края, кто повседневную оплату товаров и услуг осуществляет безналично и для кого платежная карта - дебетовая, кредитная или виртуальная - не пустой звук, а реально используемый банковский продукт.

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