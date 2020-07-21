2020-07-21T13:07:39+03:00
Звезды

В начале карьеры Децл нашел способ нелегального заработка в Чечне

Он торговал автографами известных людей
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рэпер Децл скончался 3 февраля 2019 годаРэпер Децл скончался 3 февраля 2019 годаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В начале карьеры юный рэпер Децл был крайне предприимчив и даже нашел способ нелегально заработать «легкие деньги» в Чечне. Историю забавного и необычного обогащения рассказал отец музыканта Александр Толмацкий.

По его словам, они с сыном были на гастролях в Чеченской Республике вместе с Олегом и Родионом Газмановыми. Вечером, после очередного выступления будущая рэп-звезда пришла к отцу с полными карманами денег — мальчик откуда-то достал десятки трехрублевых купюр.

Оказалось, маленький Децл уже имел предпринимательскую жилку. В середине вечера к нему подошел один из местных и попросил автограф Олега или Родиона Газмановых. Пообещал три рубля. И тут мальчик смекнул, что на этом можно неплохо заработать.

Подойдя к звездам с кипой бумажек, он отправился на поиски клиентов. Смог продать несколько десятков автографов и заработал неплохие деньги. Историю Александра Толмацкого приводит «Лента.ру» в многосерийном документальном фильме о поп-музыке 90-х годов.

Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года. У Децла остановилось сердце после концерта в Ижевске. 6 февраля музыкант был похоронен. В ноябре того же года состоялась премьера фильма, посвященного творчеству известного рэпера — «С закрытыми окнами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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