2020-07-23T15:03:00+03:00
Общество

Семья чеченского блогера призналась, что убила его в Австрии

Мамихан Умаров погиб 4 июля [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Прощение просили отец и дядя покойного. Фото: стоп-кадрПрощение просили отец и дядя покойного. Фото: стоп-кадр
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Семья блогера Мамихана Умарова взяла на себя ответственность за его убийство в Австрии. Родные из чеченского села Мескер-Юрт выступили с видеообращением, на котором раскрывают обстоятельства трагедии.

В обращении на чеченском языке блогера называют "собакой, которая жила в Европе". Парень позорил род, но у семьи не было "возможности показать себя", признаются родные. Они пытались выйти на контакт с Мамиханом и остановить его.

Родственники признаются в убийстве блогера на территории Австрии.

В свое оправдание блогер говорил, что критикует Рамзана Кадырова не по своей воле. Согласно словам родственников в обращении, Умарова в Австрии донимали западные спецслужбы, которые требовали от него чаще выступать с обличением власти в Чечне. Семья убитого заявили, что "уже сделанное - сделано нами".

Кроме того, старшие родственники блогера - отец Ваха Умаров и дядя Лом-Али Усманов - в ролике попросили прощения у Рамзана Кадырова: "Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас".

Напомним, Умаров прославился в сети как оппозиционный чеченский блогер, который эмигрировал за рубеж. В Австрии он получил защиту местных властей и документы на имя Мартина Бека. Убили блогера 4 июля этого года.

Неоднократно чеченская диаспора в Европе полагала, что Умарова не простили за критику главы Чеченской Республики. Кадыров считал, что за убийством стоят западные спецслужбы, которые пытаются его дискредитировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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