«Даже танкам жарко»: опубликовано видео учений бронетехники на пляже в Дагестане

«Даже танкам бывает жарко!», «Горячие кавказские танки!» — с такими подписями дагестанском сегменте социальных сетей распространился вирусный ролик с БТР, бороздящими общественный пляж. «КП - Северный Кавказ» выяснила, что на видео попала репетиция военно-морского парада, который пройдет 26 июля в Каспийске.

На кадрах видео запечатлены бронетранспортеры-амфибии, входящие в воду с одного из публичных пляжей. За репетицией наблюдали сотни изумленных жителей — ведь пляж-то общественный! Танки проехали прямо между ковриков купающихся и с утробным рыком погрузились в воду.

"Горячие кавказские танки" на пляже Каспийска.

Часть жителей осталась в полном восхищении, другие негодовали из-за испорченного отдыха. В соцсетях дагестанцы делились своими эмоциями и соревновались в остроте юмора.

— Это же наш Каспийск. На улице парилка под 40 градусов — вот они и бросились купаться. Даже танкам жарко! — пишет жительница города.

— Да это же горячие кавказские танки! — отвечает другая девушка.

— Ребят, все, расходимся. Митинги не будет, — иронично замечает ещё один пользователь.

— Два в одном: и репетиция, и бесплатное шоу для отдыхающих. Хех, жалко, что я пропустил, — досадует житель Каспийска.

Нашлись и критики. Люди спрашивали, как во время репетиции в воде позволили остаться детям и почему для этого был выбран переполненный общественный пляж. Однако позитивных отзывов оказалось куда больше.

Согласно официальной информации, военно-морской парад Каспийской флотилии пройдет в Каспийске 26 июля в 10:00.

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