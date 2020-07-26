Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 июля 2020: темпы роста числа зараженных продолжают снижаться

Коронавирус в КЧР, последние новости на 26 июля 2020. Мы собрали максимально актуальную и полную информацию по эпидемиологической ситуации в регионе: число смертей, количество зараженных и активных больных. Все это — в статье «КП - Северный Кавказ».

Согласно актуальной информации на утро 26 июля 2020 года коронавирусом в КЧР заражено 1462 человека. Число активных больных за сутки выросло на 9 человек. Констатируем, что вспышка миновала: темпы роста заболеваемости упали, как и число активных больных.

За весь период в регионе зафиксированы положительные диагнозы у 4354 жителей Карачаево-Черкесии. Суточный прирост по этому показателю — 21 новый случай заражения. Кроме того, 12 жителей выписались из медучреждений в связи с полным выздоровлением. В период пандемии всего выздоровело 2872 пациента.

Отметим, что смертей за последние сутки не зафиксировано.

Больше всего зараженных, по информации на 25 июля, в Черкесске — 1866 местных жителей. Следом Хабезский (471 жителя), Зеленчукский (338), Малокарачаевский (325), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (222) и Карачаевский (203) районы. В других территориях менее 200 заболевших.

В связи с благоприятной эпидситуацией в регионе стартовал третий этап снятия режима самоизоляции.