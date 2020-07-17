Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия режима самоизоляции

17 Июль 2020 2020-07-17T13:33:39+03:00

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В Карачаево-Черкесии приступили к третьему этапу снятия ограничительных мер. Это стало возможным из-за снижения числа зараженных. Об этом говорит глава республики Рашид Темрезов.

- Снижается количество инфицированных, а число выписанных из госпиталей в сутки намного превышает число госпитализированных. На пике эпидемии мы открывали новые госпитали, а теперь готовим к открытию первый в республике реабилитационный центр, - сказано в посте руководителя региона.

Теперь в Черкесске и других городах КЧР откроются тренажерные залы, бассейны, места отдыха. Кроме того, начинают работу органы ЗАГС, рестораны, кафе, гостиницы. Правда, еще нельзя проводить публичные мероприятия. Старшее поколение - люди, которым больше 65 лет - должно оставаться дома на самоизоляции. Продолжают действовать масочный режим и соблюдаться социальная дистанция.

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ИСТОЧНИК KP.RU