2020-07-28T11:01:04+03:00
Происшествия

Скончался председатель Совета ветеранов Ставрополья

Накануне «КП-Северный Кавказ» стало известно о госпитализации Алексея Гоноченко в связи с заражением COVID-19
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Алексея Алексеевича не стало в возрасте 85 летАлексея Алексеевича не стало в возрасте 85 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Скончался председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов Ставрополья Алексей Гоноченко. Трагическую новость сообщил глава региона Владимир Владимиров, отметивший профессиональные заслуги 85-летнего почетного гражданина края.

- Своим трудом Алексей Алексеевич оставил о себе светлый след в истории, в жизни края. Нам будет его не хватать, и мы всегда будем с благодарностью его помнить, - написал глава Ставропольского края у себя в Instagram.

Накануне «КП-Северный Кавказ» стало известно о госпитализации Гоноченко в «инфекционку» в связи с заражением COVID-19. Состояние председателя коллеги описали как крайне тяжелое. И добавили, что супруга Алексея Алексеевича, заразившись коронавирусом, скончалась.

Алексей Гоноченко родился в Ставропольском крае и всю жизнь проработал на благо малой родины. Расстроил Изобильное из села до города, построил целый поселок в Грачевке, вывел Труновский район в лидеры по производству сельскохозяйственной продукции и сделал многое другое в разных должностях, удостоившись десятка наград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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