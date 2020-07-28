Скончался председатель Совета ветеранов Ставрополья

Скончался председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов Ставрополья Алексей Гоноченко. Трагическую новость сообщил глава региона Владимир Владимиров, отметивший профессиональные заслуги 85-летнего почетного гражданина края.

- Своим трудом Алексей Алексеевич оставил о себе светлый след в истории, в жизни края. Нам будет его не хватать, и мы всегда будем с благодарностью его помнить, - написал глава Ставропольского края у себя в Instagram.

Накануне «КП-Северный Кавказ» стало известно о госпитализации Гоноченко в «инфекционку» в связи с заражением COVID-19. Состояние председателя коллеги описали как крайне тяжелое. И добавили, что супруга Алексея Алексеевича, заразившись коронавирусом, скончалась.

Алексей Гоноченко родился в Ставропольском крае и всю жизнь проработал на благо малой родины. Расстроил Изобильное из села до города, построил целый поселок в Грачевке, вывел Труновский район в лидеры по производству сельскохозяйственной продукции и сделал многое другое в разных должностях, удостоившись десятка наград.