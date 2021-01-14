Абу Бандиты стали новым трендом в Интернете. Сотни тысяч пользователей в шутку переходят на кавказский акцент, чтобы сказать одну из коронных фраз. А некоторые даже пытаются повторить \\"бандитский танец\\".Само понятие \\"Абу Бандит\\" появилось в сети в середине 10-х годов. Таким образом стали называться жители республик Северного Кавказа (преимущественно - Дагестана), выделяя себя в вымышленную субкультуру. На первых порах у \\"абу бандитов\\" были только коронные фразы, афоризмы во ВКонтакте и танец, а также маргинальный образ жизни.В 2020 году пользователи Tik-Tok (\\"абу бандиты\\", в частности) превратили субкультуру в танцевальный тренд и мем*. По данным на январь 2021 года, хэштег \\"абубандит\\" набрал 227 млн просмотров в Tik-Tok. Из-за популярности словарь субкультуры пополнился некоторыми новыми понятиями: к примеру, \\"суетолог\\" - человек, который становятся причиной суеты, беспорядка; хулиган.Росту популярности способствуют и музыканты. Если раньше субкультурные понятия (\\"ауф\\", \\"абу бандит\\", \\"суета\\") использовали люди, для которых они были частью жизни, то теперь рэперы и певцы применяют их в юмористических целях.* Мем - юмористическая картинка в Интернете