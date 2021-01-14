Число пациентов с острой кишечной инфекцией (ОКИ) и отравлением из-за низкокачественной воды в дагестанском Буйнакске выросло до 115 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.– С 10 по 14 января в Буйнакске зарегистрировано 115 случаев ОКИ. Среди них 97 детей. Число госпитализированных в Буи накскую центральную городскую больницу возросло до 83 человек, в том числе 69 детеи . Отметим, что накануне полностью выздоровели и были выписаны 25 человек, – сообщает пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.Отметим, что причина отравления уже известна – это загрязнение воды в одном из трех источников, из которых вода поставляется жителям Буйнакска. Второй, уже отпавшей версией было отравление йогуртами и мандаринами из новогодних подарочных наборов.Следственный комитет продолжает расследование по возбужденному после ЧП уголовному делу. Чиновнику, допустившему попадание отравленной воды к потребителям светит ответственность по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».ЕЩЁ ПО ТЕМЕНазвана причина массового отравления детей в дагестанском БуйнакскеРоспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Более 70 человек госпитализированы из-за загрязненной питьевой воды (подробности).КСТАТИПросроченные новогодние подарки или некачественная вода: в Дагестане расследуют массовое отравление детейВ дагестанском Буйнакске 61 ребенок и 10 взрослых пострадали от неизвестного отравления. Наиболее вероятной причиной власти считают просроченные новогодние подарки. Тем временем число обратившихся за помощью растет с каждым часом (подробности).