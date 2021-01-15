На Кавказе расследуется громкое дело о вовлечении сотен людей в крупнейшую финансовую пирамиду. В Кабардино-Балкарии в полицию написали заявление больше шестисот человек, потерявшие свыше 200 млн рублей. Пострадали жители Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края и других регионов по всей стране. Популярные блогеры вовлекали вкладчиков в пирамиду, обещая до 100% дохода от суммы вклада.В Кабардино-Балкарии задержали шестерых подозреваемых в возрасте от 21 года до 34 лет. Одна из них — Анжелика Бекалдиева, известная в Instagram как блогер «Ляля» с 317 тысячами подписчиков.За несколько месяцев продвижения пирамиды в своем аккаунте она, по ее словам, купила иномарку «Porsche» мужу, «Range Rover Sport» отцу и «Mercedes E-Class» себе. Приобретения выставляла на страничке со словами благодарности «инвестпроекту».Пострадавшая вкладчица из Адыгеи Мария В. рассказала «КП», что о пирамиде узнала именно от нее. Признается, что за жизнью «Ляли» наблюдала больше пяти лет, вот и поверила ей.—Муж запретил вкладываться, а я тайно отправила в августе 30 тысяч рублей. Через месяц получила обещанные 60 тысяч с 5 тысячами рублей бонусом. И так еще пару раз, - делится девушка, «заработавшая» в итоге 300 тысяч.Каждый последующий возврат от «Ляли» приходил с большим опозданием. В полиции установили, что деньги «инвесторам» начисляли за счет вложений прибывающих вкладчиков, а не прибыли рекламируемого «бизнеса». В итоге Мария решила вложиться через блогера «Моню» из Пятигорска, обещавшую переводить выплаты «инвесторам» без задержек. В декабре девушка вместе с поверившим в идею мужем перечислила блогерше 1 млн рублей.- Моих денег — 700 тысяч, остальное — «заработанное» на вложениях. Краденое мне не нужно! Пусть блогер вернет мои деньги, отложенные на ремонт квартиры, - требует Мария. - Мы с мужем взяли ипотеку, но сегодня снимаем жилье, потому что даже унитаз в новую квартиру не за что купить.От «Мони» пострадала и 34-летняя жительница Нальчика. Девушка рассказала «КП», что вложила через нее 750 тысяч рублей, не получив назад ни рубля.- Я два года собирала деньги на лечение маленькой дочери, страдающей эпилепсией и астмой. Сказала, что у меня ребенок — инвалид, и я не могу рисковать. Блогер заверила, что сама тоже участвует и деньги людям действительно начисляют. Вот-вот мы должны были поехать на операцию в Институт иммунологии в Москве. Но, к сожалению, денег на лечение нет, - плачет собеседница «КП», попросившая не называть своего имени.Блогерам переводили огромные суммы. Жительница одного села в Кабардино-Балкарии собрала с односельчан 13 млн рублей, надеясь получить 30 млн на выходе. Вкладчики продавали дома и брали кредиты. Расследование дела о мошенничестве под личным контролем главы КБР Казбека Кокова. Как рассказали в полиции, круг подозреваемых расширяется.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Жены высоких начальников потеряли миллионы!»: на Кавказе лопнула крупнейшая финансовая пирамида«Комсомолка» узнала, во что сотни людей вложили свои сбережения (подробнее)