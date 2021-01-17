С признаками пищевого отравления к медикам обратились больше трехсот жителей Буйнакска. Из них 199 человек госпитализировали. Ранее, 15 января, городские власти сообщали всего о 196 случаях обращения в медучреждения с признаками пищевого отравления, а 14 числа – о 115.Как уже установили в Роспотребнадзоре Дагестана, причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Республиканский следственный комитет расследует массовое отравление в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Отметим, накануне в Минздраве Дагестана рассказали о 94 пациентах с острой кишечной инфекцией в Центральной городской больнице Буйнакска – в том числе 68 детей. Состояние больных удовлетворительное, отмечают в министерстве, и случаев тяжелого течения болезни нет.- Для избежания осложнения эпидемиологической ситуации начата вакцинация детского населения в Буйнакске от гепатита А. Прививку уже сделали 70 детей. Всего выделено 1560 доз вакцины от гепатита А, - добавили в ведомстве. - Планируется вакцинировать 95 человек из группы риска против брюшного тифа и более 100 работников пищевых предприятии будут привиты от дизентерии.ЕЩЕ ПО ТЕМЕЧисло пострадавших от массового отравления в Буйнакске выросло до 196В анализах части пациентов нашли возбудитель дизентерии (подробнее)