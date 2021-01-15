Причина массового отравления в дагестанском Буйнакске найдена, однако число пострадавших продолжает расти на глазах. Если 14 января речь шла о 115 обратившихся к врачам, то сегодня их уже 196. Кроме того, в анализах части заболевших острой кишечной инфекцией детей нашли возбудитель дизентерии.Как сообщает городская мэрия, к утру 15 января число отравившихся загрязненной водой, которую подавали из городского источника прямо в дома потребителей, выросло до 196 человек. 96 человек госпитализированы. Подавляющее большинство пострадавших – дети.Региональный Роспотребнадзор уточняет, что в анализах, взятых от 19 больных, найдены ДНК возбудителя дизентерии. Несмотря на это Минздрав Дагестана подчеркивает – пострадавшие находятся в легком и среднетяжелом состоянии, угрозы для жизни нет.Расследование, проведенное специалистами показало, что изначальная версия отравления йогуртами и мандаринами из новогодних подарочных наборов была несостоятельна. Загрязненным оказался один из трех городских источников воды. Что и вызвало острую кишечную инфекцию у местных жителей.Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Чиновнику, допустившему попадание загрязненной воды в дома потребителей, может грозить колония.ЕЩЁ ПО ТЕМЕЧисло пострадавших от массового отравления в Дагестане выросло до 115 человекЧисло пациентов с острой кишечной инфекцией (ОКИ) и отравлением из-за низкокачественной воды в дагестанском Буйнакске выросло до 115 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазвана причина массового отравления детей в дагестанском БуйнакскеРоспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Более 70 человек госпитализированы из-за загрязненной питьевой воды (подробности).КСТАТИПросроченные новогодние подарки или некачественная вода: в Дагестане расследуют массовое отравление детейВ дагестанском Буйнакске 61 ребенок и 10 взрослых пострадали от неизвестного отравления. Наиболее вероятной причиной власти считают просроченные новогодние подарки. Тем временем число обратившихся за помощью растет с каждым часом (подробности).