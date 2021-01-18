В Дагестане по делу об отравлении более 300 человек задержан глава городского водоканала города Буйнакска. Абдулвагаба Шарипова подозревают по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробности сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.По данным следствия, более трех месяцев в дома жителей города Буйнакск поступала загрязненная вода. С 8 октября услуги местного «Водоканала» абсолютно не соответствовали нормам безопасности. Настолько, что в водопровод попадали даже канализационные стоки.Результат не заставил себя долго ждать. С 9 по 17 января с диагнозами острая кишечная инфекция в больницы города поступило более 300 человек. 246 из них – дети в возрасте от 1 до 16 лет. К счастью, больше половины больных уже выписалось.Однако от ответственности чиновника это не спасет. Особенно учитывая, что в анализах некоторых и вовсе найден возбудитель дизентерии. Следователи требуют заключения Абдулвагаба Шарипова под стражу, с чем вскоре обратятся в суд.– Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры по установлению других виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности. Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления поставлен на контроль, – говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Дагестан.ЕЩЁ ПО ТЕМЕНазвана причина массового отравления детей в дагестанском БуйнакскеРоспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в дагестанском Буйнакске. Более 70 человек госпитализированы из-за загрязненной питьевой воды. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Буйнакске грязной водой отравились уже более трехсот человекС признаками пищевого отравления к медикам обратились больше трехсот жителей Буйнакска. Из них 199 человек госпитализировали. Ранее, 15 января, городские власти сообщали всего о 196 случаях обращения в медучреждения с признаками пищевого отравления, а 14 числа – о 115 (подробности).