Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины в Домбае. Сотрудники ведомства ищут тех, кто допустил халатность.- После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей \\"Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека\\". В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация, - сказано в сообщении.18 января, в 13 часов, на горнолыжном курорте Домбая произошел сход лавины с горы Мусса-Ачитара. Снегом завалило два пункта выдачи снаряжения и кафе, в которых в момент ЧП могло находиться до 12 человек.Некоторые люди смогли самостоятельно выбраться из-под снега. Одну женщину вытащили, она была в среднетяжелом состоянии. В происшествии скончался мастер спорта СССР, президент горнолыжной федерации «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов - его тело нашли спустя 4 часа после начала спасательной операции.Возможной причиной трагедии могли стать работы в горах. Противолавинная служба обстреливала гору с \\"зенитки\\", чтобы вызвать искусственный сход лавины. Ударная волна могла задеть другой очаг, что вызвало две лавины. Как отмечает командир службы Хизир Чочаев, во время работ на курорте не должно было быть людей.- Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. По уточненной информации, привлечены силы и средства в составе 43 человек, двух единиц техники, - сказано в сообщении МЧС.ПО ТЕМЕГибель президента горнолыжной федерации и спасение ребенка: главное о сходе лавины в ДомбаеСпасатели возобновили поисково-спасательные работы в поселке [подробности]ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеВ Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины (подробности).