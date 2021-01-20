«Сейчас врежутся, боже!»: видео с невероятным сближением самолетов сняли в Дагестане

Фото: кадр видео

В среду утром в Хунзахском районе Дагестана ошарашенные местные жители сняли на видео невероятное сближение двух самолетов. Авиалайнеры летели прямо навстречу друг другу. Казалось, что катастрофы не избежать. На кадрах видно, что они почти соприкасаются и...разлетаются в разные стороны, продолжая движение.

«Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации. Из открытых источников нам стало известно, что в предполагаемую «катастрофу» чуть не попали рейсы «Стамбул – Алматы» и «Алматы – Анталья», пролетавшие около 10 часов утра над Хунзахским районом.

Пользователей соцсетей ролик восхитил и испугал. «Сейчас врежутся, боже!», «Каким же чудом они разлетелись», «У меня чуть сердце не разорвалось» – сеть пестрит комментариями удивленных пользователей.

Почему же опасности не было? Нам объяснил летчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу Андрей Красноперов.

– То, что мы видим на кадрах – не более, чем оптическая иллюзия. Взлетая, самолеты встают в воздушные коридоры. Командиров авиалайнеров на каждой территории ведут диспетчеры, а полет отслеживается радаром. Авиалайнеры действительно могут лететь по одному воздушному коридору. Но только на разных высотах. При чем разница по высоте не может быть меньше одного километра, – рассказал «Комсомольской правде» Андрей Красноперов.

Слова опытного летчика подтверждают данные сайта FlightRadar. Борт, вылетевший из Стамбула находился на высоте 11 900 метров, а самолет из Антальи – около 9 750 метров.

– В современном мире столкновение, а уж тем более лобовое столкновение авиалайнеров практически исключено. Помимо того, что борт идет на определенной высоте по заданной траектории, есть автоматика. И в случае опасного сближения сработает красный сигнал об опасности, чтобы пилоты смогли развести самолеты. Поэтому это можно просто воспринимать, как красивое видео, – резюмировал летчик.

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