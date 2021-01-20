Рамзан Кадыров об уничтожении боевиков: "Теперь не страшно и умереть"

Рамзан Кадыров и Владимир Путин. Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров признался, что уничтожение боевиков в Чечне было делом его жизни. Своим заявлением политик поделился в социальных сетях.

По его словам, он дал особую клятву у могилы своего отца, первого руководителя Чеченской Республики Ахмада-Хаджи Кадырова.

- Прошло много лет с тех пор, как я дал слово, стоя у могилы Ахмата-Хаджи, что буду продолжать начатую первым президентом республики войну против терроризма до последнего шайтана на нашей земле. Сегодня я выполнил приказ и сдержал слово. Теперь, когда придет мое время, не страшно и умереть, - написал Рамзан Кадыров.

Уничтоженные 20 января боевики были последними террористами, которые сейчас находятся на территории Чеченской Республики.

- Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст. Есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за её пределами - на Ближнем Востоке. Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь, - заявил политик.

20 января на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе Чечни (31 километр от Грозного) силовики в ходе спецоперации обнаружили пять боевиков из "банды Аслана Бютукаева". Между сторонами завязалась перестрелка, в ходе которой все преступники были убиты. Включая главаря банды.

Боевикам удалось ранить пять сотрудников спецполка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, но все они получили легкие повреждения. Их жизни ничего не угрожает, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

В Кремле высоко оценили качество проведенной операции. Всех, кто участвовал в ликвидации банды, привлекут к наградам.

Ранее "последний амир Кавказа" (так называли Бютукаева - Прим.) взял на себя ответственность за теракт в Домодедово в 2011 году. В результате взрыва 35 человек погибли, еще 172 - были ранены.

Кроме того, главарь банды причастен к нападению на Грозный в 2014 году. В ходе боевых столкновений погибли 15 человек.

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