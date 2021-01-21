«Она меня предала»: россиянин перерезал матери горло и зарубил топором

Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан

Житель Дагестана убил мать топором и перерезал ей горло. 24-летний сын ни в чем не раскаивается и свободно рассказывает, что женщина якобы предала его и собиралась убить.

Трагедия произошла в селе Куллар Дербентского района республики. По словам задержанного, он начал подозревать мать в том, что она готовит покушение на его убийство.

– Я мать убил. Да, убил, – рассказывает на кадрах допроса, опубликованных ГУ МВД по Республике Дагестан, 24-летний мужчина. – За что убил? Она меня предала. Они, короче, с родственниками хотели меня убить. Маму держали, как соучастника.

Мужчина совершенно не сомневается в правильности своего поступка. Он уверен, что нашел единственно верный и справедливый выход. А то, как спокойно он рассказывает о кровавой расправе с топором и перерезанным горлом, навевает вопрос о вменяемости мужчины.

– С утра она куда-то ушла. А когда пришла обратно, я взял топор и убил. И ножом порезал, – бесстрастно объясняет преступник.

Могли ли родственники вынашивать план коварного убийства? Вменяем ли подозреваемый? На эти вопросы будет отвечать следствие. Материалы переданы в следственное управление СКР по Республике Дагестан, где будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

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