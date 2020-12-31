Как одно единственное видео навлекло на две ингушских семьи гнев главы Чечни Рамзана Кадырова, прокурорскую проверку и кровную месть? Как в этом замешаны братья-пекари, напавшие на полицейских с ножами 28 декабря 2020 года? «Комсомолка» рассказывает о самом громком скандале Северного Кавказа, завершающем 2020 год.Контртеррористическими операциями и нападениями боевиков на Кавказе никого не удивишь – здесь такое происходит по несколько раз в год. Однако под самый конец 2020-го двое боевиков смогли забраться в самый центр столицы Чечни, совершив безумное нападение на полицейских прямо на пересечении центрального проспекта Путина и улицы Мира.Братья Хасан и Хусейн Темурзиевы напали на сотрудников ППС с ножами, в надежде разжиться оружием. К счастью, один из полицейских сумел среагировать – пока его товарищ погибал под ударами боевиков, он разрядил в них обойму. На помощь подоспели другие силовики – у террористов не было и шанса уйти с места происшествия.Громкий теракт так и мог закончится пояснениями Рамзана Кадырова о том, что бандиты – вовсе не чеченцы, а приехали на заработки из соседней Ингушетии и работали в пекарне. Но родственники погибших пекарей были другого мнения.Представители тейпов (семей – ред.) Темурзиевых и Султыговых записали видеообращение к главе Чечни. По их словам, чеченская сторона отказалась выдавать тела погибших, по версии теракта не было предоставлено никаких доказательств. Да еще и была утеряна связь с родителями погибших братьев-близнецов, которых забрали на допрос в рамках расследования. Поэтому от чеченской стороны и Рамзана Кадырова потребовали доказательств произошедшего.Ролик по-настоящему разгневал главу Чечни. Он обратил внимание на то, что представители ингушских семей даже не выразили соболезнования «полицейскому, зарезанному подло и со спины». И потребовал от прокурора Чечни провести проверку высказываний членов двух тейпов на предмет оправдания терроризма. В тот же день спикер парламента республики Магомед Даудов пригласил всех сомневающихся в Чечню, чтобы лично ознакомиться с уликами против убитых боевиков.Однако семья погибшего 23-летнего полицейского восприняла видеообращение, как личное оскорбление. Родственники Магомеда Джабраилова собрали в родовом селе совет, на котором публично объявили тейпам Султыговых и Темурзиевых кровную месть. Видео с официальным объявлением появилось в соцсетях в тот же день, 31 декабря.Представители записавших видео тейпов уже должны были ознакомиться с уликами против боевиков и узнать об объявлении жестокой кровной мести. Однако они пока никак не отреагировали на инцидент. Равно как и муфтияты обеих республик, в чьи обязанности входит примирение враждующих семей.«КП - Северный Кавказ» продолжает следить за событиями, разворачивающимися вокруг теракта 28 декабря 2020 года в Грозном.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Это наглая ложь!»: Кадырова разгневало обращение родственников убитых боевиковГлава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеообращение родственников боевиков, совершивших теракт 28 декабря 2020 года в Грозном. Политик был разгневан их сомнением в произошедшем и поручил прокуратуре и МВД проверить их высказывания на соответствие статье УК «Оправдание терроризма» (подробности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: на полицейских напали пекариТеракт в Грозном 28 декабря 2020 года: двое радикалистов с ножами напали на сотрудников ППС. Террористам удалось убить одного полицейского и ранить другого. Ответным огнем их смели и нейтрализовали (подробности).