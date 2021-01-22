«У него остановилось сердце»: Айза Анохина сообщила о страшной потере в семье

Айза Анохина сообщила о потере в семье Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущая, блогер, звезда хип-хопа и бывшая жена Гуфа Айза Анохина сообщила о страшной потере в семье. Несмотря на все усилия, врачи не смогли спасти маленького котенка, которого, по словам светской львицы, ей продали бесчестные заводчики. Подробности она сама рассказала на странице Instagram.

– Сегодня утром мой мальчик Наоки умер. У него остановилось сердце. Мое сердце остановилось дважды. Когда я его увидела впервые, и второй раз сегодня утром. Что я испытываю? Ярость. Меня одолевает чувство мести! Чувство долга и справедливости, – пишет звезда.

Котенок Наоки погиб от остановки сердца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неделю назад Анохина выкупила породистого котенка у заводчицы. Однако уже через пару дней оказалось, что малыш, мгновенно ставший частью семьи и любимцем детей светской львицы, смертельно болен.

Айза обратилась к лучшим ветеринарам. Несколько дней врачи сражались за жизнь малыша. Но организм малыша был сильно поврежден. Медленно стали отказывать внутренние органы. Несмотря на все усилия медиков, котенок погиб.

– Я со своим адвокатом Еленой, которая испытала тоже самое со своим котом, которому мрази продали больное животное, с помощью ветеринара Александра, которыи в слезах сообщил новость о смерти моего мальчика, готовим иск на заводчицу, у которои дома десятки страдающих животных, – обещает Айза.

Котенок, которого звезда назвала Наоки, оказался больным из-за недостаточной заботы заводчиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка особенно отметила, что продавшая котенка заводчица работала без оформления ИП. И поклялась направить все силы на борьбу с подобной практикой.

– Я хочу лоббировать закон о борьбе с питомниками, которые работают в не подобающем порядке. Не по ИП, без соблюдения норм, издеваясь над животными, заставляя их рожать без остановки, не прививая вовремя и делая поддельные документы. Не говоря уже о том, как выбрасывают ненужное животное на улицу! Да, я в ярости! И я хочу эту ярость направить в правильное русло! На борьбу с мразями, для которых животные – это деньги.

Девушка особенно поблагодарила подписчиков. По ее словам, котенок был настолько болен, что без помощи фанатов, своевременно подсказавших достойную клинику, котенок не прожил бы и дня.

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