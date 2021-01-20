«Мне сейчас очень плохо»: Айза Анохина попросила помощи у фанатов

Айза попросила подписчиков о помощи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чеченская телеведущая, блогерша и хип-хоп исполнительница Айза Анохина попала в трудную ситуацию. Девушка пыталась завести котенка, но ей продали очень больного и несчастного малыша. Буквально через несколько дней котенок оказался на грани смерти.

Звезда бросилась лечить малыша, а в соцсетях опубликовала гневный пост. По ее мнению, в болезни малыша виноваты заводчики, ужасно относившиеся к маленькому шерстяному комочку.

Несчастный котенок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– Сегодня я узнала, что в мире животных, животными являются люди. Узнала, что заводчики настоящие живодеры. Не все! Но такие есть. Узнала, какое ужасное содержание у малышей в питомниках и в некоторых приютах. И получила сотни писем с вашими историями. Я будто жила в облаке и пукала радугой... Но, реально, только сейчас я увидела, что все это бизнес. Да, я тупая, да я только сегодня поняла это, – признается звезда.

Анохина пока не рассказывает, что происходит с ее маленьким белым питомцем. Судя по снимкам, звезда изо всех сил пытается спасти котенка. Отчаявшись, она даже попросила подписчиков о помощи.

– Мне сеи час очень плохо. Сделаю все, что в моих силах, чтобы в этои ситуации были наказаны виновные. И чтобы мои коте нок выжил. Если есть контакты хороших клиник со стационаром, напишите пожалуйста. Буду очень благодарна. Только, пожалуйста, проверенных клиник, – обратилась девушка к фанатам.

Напомним, что дива вернулась в Москву после отдыха на Бали со своим возлюбленным Олегом Майами и детьми. Девушка наладила отношения с певцом, но поссорилась с бывшими возлюбленными. Да так, что пообещала больше никогда не общаться ни с Дмитрием Анохиным, ни с Гуфом.

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