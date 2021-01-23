Митинг в Ставрополе 23 января 2021 года: задерживали только явных нарушителей

Митинг в Ставрополе не получился слишком массовым

Несанкционированный митинг в Ставрополе 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального прошел мирно. Массовых задержаний и столкновений с полицией не было. Сотрудники правопорядка задерживали только явных нарушителей общественного порядка и масочного режима.

Митинг в Ставрополе 23 января 2021 начался с того, что люди стали собираться на пересечении проспектов Карла Маркса и Октябрьской революции. Пройти на площадь перед монументом Солдату, назначенную местом сбора протестующих, они не смогли, так как она была оцеплена полицией.

Площадь у монумента Солдату была оцеплена

- Санитарный день, - сообщали полицейские пытавшимся пройти сквозь их строй. - Если вам на детскую площадку, обходите вокруг музыкальной школы.

В результате участники несанкционированной акции стали собираться у галереи «Паршин» и скандировать лозунги. Несмотря на предостережения, на митинге было много молодых людей, студентов и школьников.

Протестующие собирались у галереи «Паршин»

Спустя 15 минут после начала митинга протестующие, скандируя лозунги, двинулись в сторону центральной площади Ленина. Обеспечивающие мирное течение акции полицейские проводили людей до Александровской площади.

На площадь Ленина, где гуляли горожане в выходной день, проход толпе был закрыт. Перед художественной школой произошло еще несколько задержаний «горячих голов»: полиция препроводила в автобусы всех, кто скандировал лозунги и нес с собой плакаты. Остальных просили разойтись рассредоточенные по площади в большом количестве сотрудники МВД. Подтянули и 30-40 сотрудников ОМОНа — на случай агрессивного поведения со стороны митингующих.

– Граждане, просьба расходиться во избежание конфликтных ситуаций. Сюда может двинуться толпа, берегите себя, – увещевал собравшихся со стороны площади Ленина один из полицейских.

В итоге несанкционированная акция завершилась на Александровской площади

К 16 часам участники митинга в Ставрополе 23 января 2021 года стали рассредоточиваться и расходиться по домам. Акция закончилась мирно, открытых столкновений с полицией не было.

Отметим, что на данный момент официальной информации о количестве участников и задержанных во время несанкционированной акции нет. По наблюдением корреспондента «КП», в акции приняло участие около 500-700 человек.

После 15 часов протестующие стали расходиться по домам

Напомним, что Генпрокуратура предупреждала россиян о том, что участие в несанкционированных акциях является нарушением закона. Мероприятия не были согласованы в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Более того, сообщалось, что в сети ведется провокационная агитация, нацеленная на несовершеннолетнюю аудиторию.

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