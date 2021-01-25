Сорванная атака на ФСБ: уничтоженная банда Бютукаева готовила крупный теракт

Террористы уже спланировали атаку на здание ФСБ в Грозном Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Банда Аслана Бютукаева, уничтоженная 20 января на территории Чечни, готовила атаку на ФСБ. У террористов уже был план нападения и схема местности. Об этом сообщил командир полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев.

Чалаев командовал операцией по ликвидации боевиков, прошедшей на окраинах селения Катар-юрт в среду 20 января. Ее значимость было трудно переоценить, ведь банда Бютукаева оставалась последним террористическим формированием в Чечне. А сам Аслан Бютукаев был одним из самых разыскиваемых террористов.

По словам Замида Чалаева, после перестрелок у Бютукаева был найден блокнот с записями. Внимательно изучив его, правоохранители выяснили, что в ближайшее время террористы собирались напасть на здание ФСБ.

Аслан Бютукаев был приближенным Доку Умарова. Он ответственнен за теракт в Домодедово и нападение на Грозный

– Эти блокноты были найдены на месте проведения спецоперации, они находились непосредственно в рюкзаке Аслана Бютукаева. Во время проверки блокнота, мы обнаружили, что они хотели напасть на здание ФСБ в Грозном, также был расписан план и координаты, где находится здание. В блокноте был описан земельный участок возле здания ФСБ, которое и должно было стать местом сбора банды, – заявил Чалаев.

Напомним, что Бютукаев долгое время был приближенным Доку Умарова. Работая вместе главари террористов спланировали теракт в Домодедово в 2011 году и нападение на Грозный в 2014.

После успешного окончания операции Чечня была полностью очищена от боевиков. А Рамзан Кадыров заявил, что достиг своей главной цели.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Рамзан Кадыров об уничтожении боевиков: «Теперь не страшно и умереть»

Рамзан Кадыров признался, что уничтожение боевиков в Чечне было делом его жизни. Своим заявлением политик поделился в социальных сетях. По его словам, он дал особую клятву у могилы своего отца, первого руководителя Чеченской Республики Ахмада-Хаджи Кадырова (подробности).

КСТАТИ

Терроризм уничтожен: «последний амир Кавказа» и пять боевиков ликвидированы в Чечне

В Чечне уничтожены шесть членов последней в регионе террористической группировки. О полной ликвидации банды Аслана Бютукаева и всего бандподполья в республике доложил президенту глава Чечни Рамзан Кадыров (подробности).