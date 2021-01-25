В Дагестане семью с малышом на руках нашли мертвыми в собственной квартире

В махачкалинской квартире нашли мертвую семью с ребенком на руках
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Дагестане семью из трех человек нашли мертвыми в собственном доме. Отец и мать с малышом на руках погибли по неустановленным причинам.
Расследованием смерти троих человек занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан. Предварительно считается, что семья могла погибнуть в результате массового отравления.
– Рано утром 25 января 2021 года в одной из квартир по улице Комарова в Махачкале были обнаружены тела троих человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», – говорится в официальном сообщении пресс-службы следственного управления СКР по РД.
Отметим, что в результате пострадал еще один мужчина. Он госпитализирован в Республиканскую больницу Махачкалы.
Следователи предполагают, что семья могла погибнуть из-за неисправной газовой печи, установленной в квартире. Соответственно в круг подозреваемых, предварительно, входят должностные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газовых приборов. Расследование продолжается.
Такие случаи в Дагестане, к сожалению, не являются редкостью. Каждую зиму несколько человек в республике находят мертвыми в собственных квартирах. Часто причиной смерти становятся неисправленные или нелегально установленные газовые приборы, с помощью которых люди пытаются сэкономить на коммунальных платежах.
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