В Дагестане семью с малышом на руках нашли мертвыми в собственной квартире

В махачкалинской квартире нашли мертвую семью с ребенком на руках Фото: Артем КИЛЬКИН

В Дагестане семью из трех человек нашли мертвыми в собственном доме. Отец и мать с малышом на руках погибли по неустановленным причинам.

Расследованием смерти троих человек занимается следственное управление СКР по Республике Дагестан. Предварительно считается, что семья могла погибнуть в результате массового отравления.

– Рано утром 25 января 2021 года в одной из квартир по улице Комарова в Махачкале были обнаружены тела троих человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», – говорится в официальном сообщении пресс-службы следственного управления СКР по РД.

Отметим, что в результате пострадал еще один мужчина. Он госпитализирован в Республиканскую больницу Махачкалы.

Следователи предполагают, что семья могла погибнуть из-за неисправной газовой печи, установленной в квартире. Соответственно в круг подозреваемых, предварительно, входят должностные лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газовых приборов. Расследование продолжается.

Такие случаи в Дагестане, к сожалению, не являются редкостью. Каждую зиму несколько человек в республике находят мертвыми в собственных квартирах. Часто причиной смерти становятся неисправленные или нелегально установленные газовые приборы, с помощью которых люди пытаются сэкономить на коммунальных платежах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она меня предала»: россиянин перерезал матери горло и зарубил топором

Житель Дагестана убил мать топором и перерезал ей горло. 24-летний сын ни в чем не раскаивается и свободно рассказывает, что женщина якобы предала его и собиралась убить (подробности).