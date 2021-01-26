Сыну – служебную иномарку, подчиненным – приказ брать взятки: на Кавказе со скандалом арестована глава Россельхознадзора

Вера Беликова платила штрафы родственника за счет территориального управления федеральной службы

В Северной Осетии исполняющая обязанности руководителя Россельхознадзора со скандалом попала под следствие. Вера Беликова подозревается в покушении на получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и незаконной предпринимательской деятельности.

Как считает следствие, с марта по август 2020 года чиновница через своего сына предоставляла обществу «Алания» привилегии в прохождении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через госграницу в местах таможенного оформления. Рыбная продукция пересекала границу по упрощенной схеме с быстрой выдачей разрешительных документов. Делалось все ради максимальной прибыли.

А в июне минувшего года, комментируют в СКР по РСО-Алания, она поручила инспекторам Россельхознадзора брать с водителей большегрузов по 3 тысячи рублей за машину «в счет» беспрепятственного пересечения границы.

- С апреля по май злоумышленница передала служебное авто «Toyota Camry» в постоянное пользование своему сыну, - добавляют в ведомстве.

На служебной машине сын Беликовой заработал штрафов на 6,5 тысяч рублей. Их заботливая мать с руководящей должностью погасила за деньги Россельхознадзора.

Чиновница под домашним арестом, сообщают в пресс-службе СКР Северной Осетии. Ей грозит крупный штраф или от семи до двенадцати лет лишения свободы.

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