Оползень накрыл село Карабудахкент в Дагестане

Фото: кадр видео ГУ МЧС по РД

В Дагестане оползень накрыл село Карабудахкент. Фрагмент почвы длинной в 150 метров оторвался от склона, повредив несколько построек. На месте работают сотрудники МЧС.

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, протяженность разрыва земли составила 150 метров. Площадь фрагмента почвы – примерно 0,6 гектар.

– Оползень в селе Карабудахкент повредил двухэтажное здание фермерского хозяйства размерами 50 на 10,5 метров, высотой около 5 метров. Также земляные массы повалили здание кормового цеха, размерами 5 на 7 метров, – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что на месте работают бригады МЧС, угроза продолжения оползня сохраняется. Земляные массы грозят снести два частных дома, в которых проживают 6 селян.

– К оценке обстановки на месте происшествия в настоящий момент подключили 12 человек личного состава и четыре единицы техники с беспилотным летательным аппаратом. Для решения последствий происшествия в ведомстве рекомендовали привлечь специализированную организацию, – резюмирует пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.

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