Бывший мэр Каспийска пошел под суд за разбазаривание государственной земли

Джамалудин Омаров. Фото: пресс-служба Национального собрания РД

Бывший мэр дагестанского Каспийска Джамалудин Омаров пошел под суд за разбазаривание государственной земли. Расследование завершено. Чиновника будут судить по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Как сообщает следственное управление СКР по Республике Дагестан, совершенное преступление относится к периоду 2010-2011 годов. Именно тогда с легкой руки Омарова были подготовлены и подписаны документы на незаконную передачу двух земельных участков. Для начала их арендовали, при чем задним числом, якобы в 2000 и 2002 годах.

Благодаря этому позже один из собственников смог оформить на государственную землю право собственности. Так участок за 6 миллионов рублей уплыл с госбаланса.

– Незаконными действиями обвиняемого бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Согласно УК РФ, если вину чиновника докажут, Джамалудину Омарову может грозить до 7 лет лишения свободы.

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