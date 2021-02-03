«Газпром» откажется от сбыта газа в Дагестане из-за долгов на 14,9 млрд

«Газпром» хочет отказаться от бизнеса в Дагестане Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Газпром» намерен отказаться от сбыта газа и функций газораспределяющей компании на территории Республики Дагестан. Из-за неплатежей населения бизнес убыточен, а долги жителей региона составляют 14,9 млрд рублей.

Как выяснил «Коммерсант», глава газового монополиста Алексей Миллер обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе говорится, что компания готова полностью передать бизнес по сбыту и распределению газа в Дагестане государству. Предполагается создание в регионе единого оператора, которому «Газпром» будет делать лишь оптовые поставки газа. Все дальнейшие процессы будут контролироваться самим оператором.

Мотивацией для этого стала задолженность в размере 14,9 млрд рублей. И резервы по сомнительным долгам еще в 9,4 млрд. Актуальна проблема с незаконными врезками в газораспределительные сети, с помощью которых население просто ворует газ.

В «Газпроме» считают, что государственное казенное предприятие сможет с большим успехом взаимодействовать с правительством региона. И гораздо успешнее решать проблемы хищений, уклонения от оплаты, а также создания и сверки реальной абонентской базы.

Теперь предложение «Газпрома» оценивают Минэнерго, Минэкономики, Минфин, ФАС и Росимущество.

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