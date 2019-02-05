Долги Дагестана за газ и свет перешагнули отметку в 40 миллиардов

СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-05T15:31:24+03:00

В Дагестане долги за газ и свет перешагнули критическую отметку в 40 миллиардов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В МВД возбудили множество уголовных дел за хищение энергоресурсов

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Общая сумма задолженность за газ и свет в Дагестане перевалила отметку в 40 миллиардов рублей. Министерство внутренних дел плотно взялось за расхитителей энергоресурсов.

Как сообщил начальник УЭБиПК МВД по Республике Дагестан Ражидин Эфендиев, цифры актуальны на 1 января 2019 года. Большая часть этой суммы относится к долгам за электроэнергию — порядка 28 миллиардов рублей. Долги за газ вдвое ниже — 12 миллиардов.

При этом стражи порядка активно борются с расхищением энергетических ресурсов. После указа президента в регионе активно проводятся проверки. Они помогли выявить больше 100 преступлений в этой сфере. Прежде всего, это крупные афёры сотрудников и руководителей энергетических компаний. Так, гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» попался на накрутках задолженностей на 400 миллионов рублей. Похожая ситуация произошла в Каякентском районе. Работа в этом направлении продолжается.

Кроме того, полицейские обнаружили 18 компаний, похищавших газ, 14 врезок для отопления теплиц, по одной — для отопления птицефермы и обжига кирпича на заводе. И ещё восемь уголовных дел возбудили против владельцев автозаправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU