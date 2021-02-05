СК возбудил уголовное дело после отравления 30 школьников в Дагестане

СК расследует массовое отравление детей в школе небольшого села Арани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 30 учеников средней школы в селе Арани Хунзахского района Дагестана. У учеников 7-14 лет обнаружены признаки острой кишечной инфекции. Причины отравления выясняют специалисты.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления республиканского СК, с 1 по 4 февраля 30 несовершеннолетних обратились в Хунзахскую районную больницу с похожими симптомами. Это диарея, повышение температуры, боли в области живота. Всем поступившим оказывается медицинская помощь.

– По факту пищевого отравления школьников Аранинской СОШ, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

Для выяснения причин массового отравления школьников, образцы воды и пищи из школьной столовой направлены на экспертизу. Расследование находится на контроле главы следственного управления.

КСТАТИ

В Дагестане главу водоканала задержали по делу об отравлении более 300 человек

В Дагестане по делу об отравлении более 300 человек задержан глава городского водоканала города Буйнакска. Абдулвагаба Шарипова подозревают по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подробности сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Просроченные новогодние подарки или некачественная вода: в Дагестане расследуют массовое отравление детей

В дагестанском Буйнакске 61 ребенок и 10 взрослых пострадали от неизвестного отравления. Наиболее вероятной причиной власти считают просроченные новогодние подарки. Тем временем число обратившихся за помощью растет с каждым часом. Подробности сообщает пресс-служба мэрии (подробности).