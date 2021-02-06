Некачественная вода названа причиной отравления 64 человек в Дагестане

Роспотребнадзор установил, что бактерии передавались через воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Дагестана установил причины отравления 64 человек в Хунзахском районе республики. Возбудителем острой кишечной инфекции (ОКИ) стали шигеллы дизентерии, переданные через воду.

– Симптомы болезни выявлены у 64 жителей села Арани. Медики продолжают подворовые обходы. Работают 6 участковых и 18 прививочных бригад. На сегодняшний день в стационаре Хунзахской ЦГБ с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано 8 человек, из них 5 дети. Состояние пострадавших характеризуется как легкой степени тяжести, – сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Напомним, что ранее сообщалось о вспышке кишечной инфекции в сельской школе. Ситуацией немедленно заинтересовались Роспотребнадзор и республиканское управление СКР. 5 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В данный момент школа закрыта, а питьевую воду жителям Арани доставляют на специальных машинах. В местах выявления болезни проводится дезинфекция.

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