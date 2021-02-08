Пропавшая в Чечне группа из 14 человек найдена в Ингушетии

На поиски пропавших выдвинулись отряды МЧС, кинологи, волонтеры и полиция. Фото: ГУ МЧС по Чеченской Республике

В Чечне завершены поиски пропавшей группы собирателей черемши из 14 человек. Они исчезли в горно-лесистой местности Серноводского района 7 февраля 2021 года. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

– Пропавшая группа из 14 человек, которая направилась в лес на поиск черемши, найдена. Все живы и здоровы. Они самостоятельно вышли из леса в на окраине села Аршты Республики Ингушетия, – заявили в экстренном ведомстве.

Напомним, что тревогу забили поздним вечером, когда люди не вернулись в родной Ачхой-Мартан. МЧС Чечни направило на поиски людей группы спасателей, пожарных, а также кинологический расчет с собаками – всего 43 человека. Кроме того, в спасательной операции были задействованы сотрудники МВД и волонтеры.

Ситуация осложнялась тем, что в горах Серноводского района республики нет вышек сотовой связи. К счастью, потерявшиеся в лесу люди не получили никаких повреждений. В ближайшее время их доставят домой, в город Ачхой-Мартан.