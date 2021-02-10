Дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева досрочно закрыто

Вячеслав Дерев

В Ставрополе закрыли уголовное дело в отношении бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева. Об этом сообщила в беседе с "КП" представитель Октябрьского районного суда.

- Защита 15 января обратилась в суд с ходатайством о прекращении дела в связи с истечением срока давности. В декабре 2020 года действительно наступило 10 лет с момента совершения преступления. Суд прекратил разбирательство по шести участникам уголовного дела, - рассказали в суде.

Дерева обвиняли в крупном мошенничестве с НДС. Таким образом мужчина и его сообщники выручили более 110 млн рублей в период с 2007 по 2010 год. Расследование уголовного дела было завершено только в марте 2020 года.

По делу проходили семь человек. Кроме бывшего сенатора, это Реарит Акбаев, Вагоршак Амбарцумян, Вера Гиренко, Аслан Папшуов и Алчар Патова. Со всех них сняли обвинение в преступлении. Единственным фигурантом дела остается Джилаканова Дзыба Белла. Ее адвокат не ходатайствовал о прекращении судебного разбирательства.

По уголовному делу Дерева задержали в 2018 году в ауле Псыш. Бывшего сенатора арестовали, но уже в 2019 освободили. Повторно его вернули под стражу через год и вскоре вновь отпустили под подписку о невыезде.

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