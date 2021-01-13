Жена кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева - Зухра Дерева - потеряла последний шанс вернуть подаренные ей миллионы. Об этом сообщает источник \\"КП\\", знакомый с материалами дела.Хаджи-Мурат Дерев - влиятельный на Кавказе бизнесмен, производивший в Карачаево-Черкесии минеральную воду, китайские автомобили, мясные и швейные изделия, мебель. В 2015 году мужчина взял у Минбанка\\" и \\"СБК Ресурс\\" миллиардные кредиты - в совокупности около 7,2 млрд рублей. Но предприниматель решил не отдавать деньги. В 2019 году его признали банкротом.С 2016 года каждую неделю Дерев пересылал на счет жены от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. За три года Зухра таким образом заработала 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой.На отмене переводов настоял финансовый управляющий Дерева, который ищет средства для погашения долгов. Зухра Дерева пыталась отстоять свои подарки, но проиграла суд уже в четвертый раз. На возвращении денег теперь настоял Верховный суд России, сообщил собеседник \\"КП\\".Ранее папиных подарков лишились дети олигарха. В течение трех лет Дерев слал им от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. Дочь Сабина накопила около 16,7 млн рублей, а сыновья Станислав и Алхас - 7,9 млн и 2,6 млн соответственно. Все сделки, совершенные в \\"период подозрительности\\" (за три года до банкротства - Прим.), отменены.Кроме того, у младшего сына Алхаса отобрали элитную недвижимость в Черкесске. Незадолго до банкротства Дерев-старший передал парню три земельных участка в 4,5 тысяч квадратных метров и особняк на одном из них в 986 квадратов. Дарение отменили, недвижимость распродадут. Под молоток также пойдет арсенал оружия олигарха, а именно - 29 пистолетов и ружей.Сейчас семья живет в Англии. Дерев в федеральном розыске из-за уголовного дела по факту уклонения от налогов. Бизнесмен недодал в казну 319 млн рублей, считает следствие.Несмотря на колоссальные долги, Деревы поселились в элитном районе Лондона. На это указывают председатель правления банка-кредитора Дмитрий Пожидаев и соцсети детей, которые разъезжают по Великобритании на дорогих авто.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Жены высоких начальников потеряли миллионы!»: на Кавказе лопнула крупнейшая финансовая пирамида«Комсомолка» узнала, во что сотни людей вложили свои сбережения [подробности]