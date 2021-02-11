Стало известно, как мать «погибших кукольных детей» обманывала супруга

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РД / кадр видео

История с матерью кукольных детей из Дагестана обрастает подробностями. Как стало известно «Комсомолке», чтобы полностью убедить супруга в своей честности, женщина присылала ему фотографии и аудиозаписи, взятые из интернета.

Лаура и Дауд Даудовы очень хотели детей, поэтому после отъезда супруги в перинатальный центр на Ставрополье мужчина старался чаще писать супруге. В это время женщина жила на съемной квартире в краевом центре, пеленала кукол и придумывала страшную историю смерти детей. Через несколько дней она расскажет супругу, что они «умерли от внутреннего кровотечения».

Чтобы убедить супруга, Лаура отправляла снимки, но рассказывала, что при рождении случилось что-то неладное. В одной из бесед женщина рассказала, что у новорожденных желтуха.

– Все собирались в пятницу [5 февраля] на выписку. А я понимаю: выписки-то нет. Я думала, что мне делать. Потом я решила сказать, что они умерли. Я когда их [кукол] тогда завернула, у меня было тогда ощущение, что это мои дети умерли. Я выстрадала. Было ощущение, что это мое ушло, – призналась на допросе в МВД Дагестана Лаура.

Женщина вернулась домой с двумя свертками, рассказала, что детей уже завернули в саван. Для верности она набила куклы песком, чтобы не было подозрений из-за маленького веса.

– Когда они сказали, что их раскроют, у меня паника дикая началась. Я даже к мулле подходила, просила не раскрывать. Они ответили, что если саван чистый – они даже трогать не будут. Потом они уехали, долго их не было. Раскрыли на кладбище – куклы, – призналась Лаура Даудова.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю проводит проверку по факту происшествия. Сама мать клянется, что у нее даже рос живот, а вместе с мужем они чувствовали движение детей. Подробности страшной истории в нашем материале.

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