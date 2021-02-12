Взрыв во Владикавказе 12 февраля 2021: магазинные тележки разлетелись на 50 метров

Фото: скриншот видео с места событий

Взрыв во Владикавказе 12 февраля 2021 разбудил жителей домов на улице Гагкаева. В 7-24 утра они услышали громкие хлопок. По словам очевидцев, все зашаталось, как при мощном землетрясении. В радиусе 40-50 метров от обрушившегося здания, в котором находились супермаркет и стоматология, валялись осколки стекла, магазинные тележки для покупок и прочие металлические предметы. Очевидцы сразу стали делиться видео произошедшего в соцсетях.

Спасатели, прибывшие на место, сразу приступили к разбору завалов - по их информации, там находился один человек - охранник здания. Чудом он не пострадал и сам рассказал детали произошедшего.

Мужчина находился на ночном дежурстве. Заснул под утром и вскоре прогремел взрыв. Охранника завалило, но он сумел самостоятельно выбраться.

- Как-то выполз оттуда. Спросил время у соседей, сказали, что около половины восьмого. Врачи меня осмотрели. Состояние оценили как нормальное, - поделился мужчина.

Других людей, к счастью, под завалами не оказалось. На месте взрыва во Владикавказе продолжают работать следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная причина ЧП уже озвучена.

- Характер взрыва предварительно позволяет сказать об утечке газа, - сообщил зампред правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.