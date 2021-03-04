Голосом Айзы Анохиной заговорила «Странная история Бенджамина Баттона»

Айза Долматова озвучила рассказ. Фото: соцсети

Светская львица, телеведущая и экс-супруга Гуфа Айза Анохина для одного из интернет-магазинов аудиокниг озвучила рассказ Скотта Фицджеральда «Странная история Бенджамина Баттона». Об этом Айза рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, поздравив причастных с международным днем писателя.

- Каждая из нас в инстаграме немного писатель. Тем более, что недавно я озвучила книгу и могу считать себя почти чтецом! Читала рассказ Ф. С. Фицджеральда «Странная история Бенджамина Баттона» (да-да, та самая, в экранизации которой снимался Брэд Питт), - поделилась с поклонниками Анохина.

Анохина сообщила, что презентация аудиоформата книги состоится 4 марта на одной из смотровых площадок в Москве и предложила подписчикам посетить мероприятие:

- Если вы будете в Москве, то приходите. Там можно будет озвучить книгу, поболтать с писателями, попробовать мороженое со вкусом литературы и буду я! - пригласила Айза.

Звезда пообещала также разыграть билеты на презентацию на своей странице в Сети.

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