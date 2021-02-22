«Начал разглашать гостайну»: Кадыров прокомментировал скандал вокруг фото с вице-премьером Украины

Рамзан Кадыров прокомментировал скандал с вице-премьером Украины Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров прокомментировал скандал вокруг своей фотографии с вице-премьером Украины Олегом Уруским. По словам чеченского лидера, он не был знаком с политиком. И не позволил бы ему даже приблизиться, если бы знал, кто перед ним.

– Дорогие друзья! В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал разглашать гостайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский, – рассказал Кадыров.

Снимок вызвал грандиозный скандал на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от своего заместителя объяснений. И неспроста – Олег Уруский также занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

На выставке в ОАЭ вице-премьер Олег Уруский оказался по левую руку от главы Чечни Рамзана Кадырова. Фото: facebook.com/dshmyhal/

– Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым, – заявил Кадыров.

В завершении глава Чечни посоветовал Урускому распечатать фотографию и повесить ее в «красный угол».

Отметим, что российскую делегацию в Абу-Даби возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В ее состав входят 53 организации, 15 из которых представляют стратегическую военную промышленность.

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