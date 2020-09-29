«Ахмат — сила!»: Рамзан Кадыров станцевал лезгинку на беговой дорожке

Рамзан Кадыров станцевал лезгинку на беговой дорожке. Фото: кадр видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров станцевал лезгинку на беговой дорожке. Политик блеснул народным танцем посреди тренировки в своем знаменитом спортзале. Компанию чеченскому лидеру составили артисты национальной филармонии.

Кадыров продолжает продвигать и прославлять спорт. На этот раз политик решил подчеркнуть — каждому по-настоящему культурному человеку физическая нагрузка тоже должна быть близка. Поэтому Рамзан Ахматович на протяжении последних месяцев частенько тренируется в компании артистов Чеченской государственной филармонии.

— Кому-то кажется, что тренировки — занятие тяжелое. Но как раз именно после них усталость всегда уходит на второй план. Главное — не переусердствовать в спортзале и правильно выполнять комплекс занятий на тренажерах. Я лично гарантирую: даже после очень напряженного рабочего дня правильно подобранные упражнения позитивно скажутся на внутренней энергии и дадут вам прилив новых сил, — пишет Кадыров в Instagram.

Несмотря на самое серьезное отношение Кадырова к спорту, политик не прочь позабавиться и посмеяться во время занятий. Так, вокалисты филармонии во время тяжелых кардионагрузок распевались, а сам глава Чечни показал потрясающую форму, станцевав лезгинку на беговой дорожке.

— На этот раз нагрузки давались легче обычного, — радуется чеченский лидер. Мои гости даже пели песни из своего репертуара, выполняя кардиоупражнения. Скажу, что они мастерски регулировали дыхание при беге и пении, несмотря на все сложности, — пишет Кадыров. — Занимайтесь спортом, друзья, и всего наилучшего. Ахмат — сила!

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