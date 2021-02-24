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Владикавказский «Отелло» получил 16 лет «строгача» за зверское убийство бывшей жены

Вадим Техов зарезал 22-ленюю Регину Гагиеву прямо под камерами наблюдения
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Жесткое преступление прогремело на весь Северный Кавказ

Жесткое преступление прогремело на весь Северный Кавказ

Владикавказского «Отелло» из Северной Осетии осудили за убийство бывшей жены и молодой мамы, 22-летней Регины Гагиевой. Во Владикавказе суд приговорил Вадима Техова к 16 годам заключения в колонии строгого режима, признав виновным не только в зверской расправе, но и по статьям 116 УК РФ («Побои»), 119 УК РФ («Угроза убийством») и 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений»).

Последняя — из дела 2018 года, когда Техов едва не отправил на тот свет двух мужчин, устроив поножовщину возле бара во Владикавказе.

- Одному нанес два удара ножом в живот. Товарищ потерпевшего вмешался и попытался оттащить Техова в сторону. На что тот нанес ему удары ножом в живот и плечо, - рассказывают в следственном комитете республики.

Тогда он избежал заключения в СИЗО, попав под домашний арест, хотя стал подозреваемым в особо тяжком преступлении. Но даже это ограничение неоднократно нарушал. В очередной выход, 18 сентября 2019 года, Техов явился на работу к бывшей жене и зверски зарезал ее из-за ревности.

За время расследования уголовного дела Вадим Техов не раз пытался покончить с собой

За время расследования уголовного дела Вадим Техов не раз пытался покончить с собой

В прошлом году уголовное дело завели на начальника Иристонского филиала УФСИН Северной Осетии, который не передал в следственный орган информацию о нарушении Вадимом Теховым домашнего ареста. Если бы меру пресечения вовремя изменили, Регина Гагиева была бы жива.

- Комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении здравоохранения , признала Техова вменяемым. - комментируют в СКР по Северной Осетии. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Заметим, что на предшествовавшем заседании в Советском районном суде Владикавказа прокурор просил дать Техову 19 лет заключения.

Напомним, что «Отелло» работал в полиции, откуда его выгнали за истязание первой жены. Регина стала второй его супругой, только закончив школу. В возрасте 27 лет разведенный Техов украл красавицу, пообещав любить до самой смерти.

Родные умоляли Регину не соглашаться, но влюбленная по уши девушка осознала свою ошибку только в браке. Техов избивал ее даже беременную, а став отцом совсем обезумел от ревности. Регина обращалась в полицию, показывая синяки и ссадины, но на Кавказе не принято решать «семейные вопросы» таким образом. Регине пришлось сбежать и в тайне подать на развод. Но это не спасло ее от преследований. Одна из сцен ревности закончилась убийством. Техов 10 раз ударил бывшую жену ножом в живот прямо под камерой видеонаблюдения:

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