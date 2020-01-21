Из-за халатности подполковника УФСИН владикавказский «Отелло» привел план в действие, хотя должен был сидеть в СИЗО

На начальника Иристонского филиала УФСИН Северной Осетии, 46-летнего подполковника внутренней службы, завели уголовное дело по статье «Халатность». Подозревают, что это он не доглядел за Вадимом Теховым, который зверски зарезал бывшую жену Регину Гагиеву.

Из-за большой огласки убийство стало одни из самых громких на Северном Кавказе

- В период с 15 июня по 28 июля 2019 года подозреваемый своевременно не проинформировал следственный орган, в чьем производстве находилось уголовное дело в отношении обвиняемого (Вадима Техова — прим. Ред.), неоднократно нарушавшего ограничения по домашнему аресту. Меру пресечения избрал суд за ранее совершенное особо тяжкое преступление. В связи с чем, не была принята мера уже о его заключении под стражу, - утверждают следователи республиканского СК.

Это значит, что арестовав Техова тогда, сотрудники предотвратили бы большую трагедию. И мать 3-летнего ребенка осталась жива. Владикавказский «Отелло» зверски порезал Регину Гагиеву 18 сентября. Хотя должен был сидеть в это время в СИЗО.

На фото: убийца и кадр с места ЧП

В тот день, напомним, разъяренный мужчина ввалился в офис, где работала 22-летняя девушка. Из ревности устроил скандал. Что-то показывал в телефоне. Кричал. А потом достал спрятанный под одеждой кухонный нож и устроил резню. Видео не для слабонервных:

Бывший муж зверски зарезал 22-летнюю красавицу из-за ревности к новым кавалерам (18+).

Итог: 10 ударов в живот. Регину пытались спасти. Но 25 сентября, не придя в сознание, она умерла. Техов под арестом. Уже дважды пытался покончить с собой.

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