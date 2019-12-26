Жестоко убивший экс-жену Вадим Техов, снова пытался покончить жизнь самоубийством

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-26T12:50:03+03:00

Убийца готовился к стационарному обследованию, где его должны были проверить на вменяемость

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Ревнивец, жестоко зарезавший Регину Гагиеву, уже второй раз инсценировал попытку самоубийства. Однако, по словам психологов УФСИН по Северной Осетии, это было шантажно- демонстративное поведение. Они считают, что злоумышленник пытался инсценировать суицид, сообщает «КрыльямTV».

Техову оказали медицинскую помощь, доставили в больницу, где врачи оперативно зашили ему порез. Напомним, мужчина, находясь в СИЗО, уже совершал попытку самоубийства.

А после всего этого пришел в республиканскую клиническую больницу в сопровождении конвоя. Кстати, именно в этом медучреждении от его ранений скончалась бывшая жена ревнивца, 22-летняя Регина Гагиева.

Ранее «КП — Северный Кавказ» рассказывала о том, родная сестра жестоко убитой экс-супругом Регины Гагиевой поведала журналистам, как проходит следствие по громкому делу. По её словам, за два месяца сменились 7 следователей.

— Он должен понести наказание по всей строгости закона. Большего мы и не хотим. Наше дело тянут и тянут. Как будто никому до него нет дела. Когда Техова проверяли специалисты в СИЗО, его признали адекватным. А теперь нам говорят, что нужно провести стационарное обследование в Москве, чтобы проверить его на вменяемость, — поделилась родственница Регины в интервью осетинскому телевидению.

После этого интервью СУ СКР по Северной Осетии сообщил об активных следственных действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU