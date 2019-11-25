2019-11-25T11:08:48+03:00
Общество

«Он должен понести наказание»: в деле о жестоком убийстве Гагиевой сменились 7 следователей

Обвиняемого Техова ждёт стационарное обследование на вменяемость
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Родная сестра жестоко убитой экс-супругом Регины Гагиевой рассказала журналистам, как проходит следствие по громкому делу. По её словам, за два месяца сменились 7 следователей.

— Он должен понести наказание по всей строгости закона. Большего мы и не хотим. Наше дело тянут и тянут. Как будто никому до него нет дела. Когда Техова проверяли специалисты в СИЗО, его признали адекватным. А теперь нам говорят, что нужно провести стационарное обследование в Москве, чтобы проверить его на вменяемость, — поделилась родственница Регины в интервью осетинскому телевидению «Крылью ТВ».

Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Роксана Гагиева рассказала об их отношениях с семьей Техова. По её словам, мать обвиняемого до сих пор не признает своего сына виноватым в трагедии. А когда, семьи пересекаются в судах или в СИЗО, «обвиняет во всех бедах» родственников Регины.

—Я вообще удивлена, как они до сих пор в городе живут и смотрят людям в глаза. Родители Техова как ни в чём не бывало, торгуют на местном рынке. Его сестра преподает в начальных классах владикавказской школы.

Напомним, что у Вадима Техова и Регины Гагиевой рос трехлетний сын, который после развода жил в семье отца.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Сразу после похорон родственники Гагиевой занялись вопросом опекунства малыша. Причем, право на опеку над ребёнком заявляли обе стороны. 24 октября стало известно, что по решению специальной комиссии трехлетний малыш передан на воспитание родителям Регины Гагиевой.

Малыш еще не знает, что больше никогда не увидит маму. По словам родственников Гагиевой, он долго смотрит на фото Регины и постоянно спрашивает, а когда мама вернется с работы?

—Заходя в комнату, каждую ночь он хочет спать с мамой. Просит каждый день, чтобы мы пошли на работу и забрали ее. Пока мы ничего не можем ему сказать. Нам приходится просто молчать, — делится Роксана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чечня выступила против закона о семейно-бытовом насилии
В ДТП с грузовиком в Шпаковском районе погиб мужчина
Суд по делу о подготовке теракта на выступлении Киркорова в Махачкале перенесли
Шестилетний ингушский мальчик установил новый рекорд по количеству отжиманий
На Комсомольском озере создан автоматический водосброс
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
Ученые из Дагестана создали технологию, продлевающую жизнь раритетам
У жителей Чечни и Ингушетии меньше всего вкладов в банках
4 человека пострадали в ДТП с иномарками в Андроповском районе
36-летняя женщина погибла под колесами автомобиля в Советском округе
Водитель погиб в страшном ДТП в Минераловодском округе
Появилось новое видео истерзанной ингушской девочки из больницы
После страшной аварии с 5 погибшими в Северной Осетии завели дело
300 человек эвакуировали с рынка в Северной Осетии
Неприличное видео с участницей «Голоса» Рагдой Ханиевой попало в Сеть
На Ставрополье потеплеет до +12
Отставку главы Ставрополя прокомментировали в мэрии
Звезда сериала «Кухня» высказался о жителях Ингушетии
Уроженец Чечни, стрелявший в Санкт-Петербурге, записал извинение
В КБР из-за ДТП от газа отключили 5 тысяч абонентов
Кадыров обсудил с Медведевым вопрос об избыточных блокпостах в Чечне
«У нас сложилась традиция делать селфи»: Кадыров встретился с Дмитрием Медведевым
«Отрезал хвост, уши и выбил глаз»: В Северной Осетии нашли живодёра, искалечившего собаку
Ставропольчанка стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»
Сильный ветер сорвал крышу остановки и повалил дорожный знак в Ставрополе
Список погибших в ДТП в Северной Осетии: Авария унесла жизни пяти молодых парней
Кирилл Терешин рассказал, когда ему полностью удалят "руки-базуки"