«Он должен понести наказание»: в деле о жестоком убийстве Гагиевой сменились 7 следователей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-25T11:08:48+03:00

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Родная сестра жестоко убитой экс-супругом Регины Гагиевой рассказала журналистам, как проходит следствие по громкому делу. По её словам, за два месяца сменились 7 следователей.

— Он должен понести наказание по всей строгости закона. Большего мы и не хотим. Наше дело тянут и тянут. Как будто никому до него нет дела. Когда Техова проверяли специалисты в СИЗО, его признали адекватным. А теперь нам говорят, что нужно провести стационарное обследование в Москве, чтобы проверить его на вменяемость, — поделилась родственница Регины в интервью осетинскому телевидению «Крылью ТВ».

Фото: кадр видео

Роксана Гагиева рассказала об их отношениях с семьей Техова. По её словам, мать обвиняемого до сих пор не признает своего сына виноватым в трагедии. А когда, семьи пересекаются в судах или в СИЗО, «обвиняет во всех бедах» родственников Регины.

—Я вообще удивлена, как они до сих пор в городе живут и смотрят людям в глаза. Родители Техова как ни в чём не бывало, торгуют на местном рынке. Его сестра преподает в начальных классах владикавказской школы.

Напомним, что у Вадима Техова и Регины Гагиевой рос трехлетний сын, который после развода жил в семье отца.

Фото: СОЦСЕТИ

Сразу после похорон родственники Гагиевой занялись вопросом опекунства малыша. Причем, право на опеку над ребёнком заявляли обе стороны. 24 октября стало известно, что по решению специальной комиссии трехлетний малыш передан на воспитание родителям Регины Гагиевой.

Малыш еще не знает, что больше никогда не увидит маму. По словам родственников Гагиевой, он долго смотрит на фото Регины и постоянно спрашивает, а когда мама вернется с работы?

—Заходя в комнату, каждую ночь он хочет спать с мамой. Просит каждый день, чтобы мы пошли на работу и забрали ее. Пока мы ничего не можем ему сказать. Нам приходится просто молчать, — делится Роксана.

ИСТОЧНИК KP.RU