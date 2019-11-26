После интервью с семьей Гагиевой следствие заявило об активных действиях по делу Техова
Родная сестра жестоко убитой экс-супругом Регины Гагиевой рассказала журналистам, как проходит следствие по громкому делу. По её словам, за два месяца сменились 7 следователей.
— Он должен понести наказание по всей строгости закона. Большего мы и не хотим. Наше дело тянут и тянут. Как будто никому до него нет дела. Когда Техова проверяли специалисты в СИЗО, его признали адекватным. А теперь нам говорят, что нужно провести стационарное обследование в Москве, чтобы проверить его на вменяемость, — поделилась родственница Регины в интервью осетинскому телевидению «Крылью ТВ».
После этого интервью СУ СКР по Северной Осетии сообщил об активных следственных действиях.
Так, на сайте республиканского ведомства появилась информация о расследовании громкого убийства.
Там сообщается, что проводятся судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы, комплексные психолого-психиатрическая, биологические и молекулярно-генетические судебные экспертизы. А также следователи допрашивают возможных свидетелей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU