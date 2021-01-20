Владикавказскому «Отелло», зарезавшему бывшую жену, грозит 19 лет тюрьмы

Регине было всего 22 года

За убийство 22-летней Регины Гагиевой в Северной Осетии экс-полицейскому Вадиму Техову грозит 19 лет заключения в колонии строгого режима. Этот срок запросил прокурор на крайнем заседании в Советском районном суде города Владикавказ, учитывая ряд совершенных Теховым преступлений. А именно: грабеж, покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений, побои, угроза убийством и убийство.

Регина сбежала от мужа-садиста, устав терпеть избиения

В ночь на 3 ноября 2018 года Техов устроил поножовщину с двумя жителями Ингушетии возле бара во Владикавказе. Потерпевших спасли только благодаря экстренной медицинской помощи. Бывший сотрудник полиции, став подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления, попал под домашний арест, хотя адвокат пострадавших настаивал на его «изоляции от общества». Утвержденные судом ограничения Техов нарушал неоднократно, отмечено в материалах дела. В очередной раз,18 сентября 2019 года, он приехал на работу бывшей супруги Регины Гагиевой, где 10 раз ударил ее ножом в живот из ревности прямо под камерой видеонаблюдения.

Регина скончалась в реанимации 25 сентября, не придя в сознание.

«КП» писала ранее, что владикавказский «Отелло» не убил бы мать 3-летнего ребенка, если бы сидел в СИЗО. В этой связи ровно год назад завели дело по статье «Халатность» на начальника Иристонского филиала УФСИН Северной Осетии, 46-летнего подполковника внутренней службы. Именно он не проинформировал следственный орган о неоднократных нарушениях Теховым домашнего ареста, в связи с чем не была принята мера о его заключении под стражу.

Вадим Техов пытался покончить с собой после задержания

ПОХИЩЕНИЕ, ИЗБИЕНИЕ, УБИЙСТВО: С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Регина Гагиева только закончила школу, когда ее украл сосед — 27-летний Вадим Техов, чтобы жениться. Родители Регины были против. Все знали, что он избивал первую жену, за что вылетел со службы в полиции. Но юная Регина верила, что Вадим очень ее любит и все будет иначе. Молодые сыграли свадьбу.

Вскоре Регина забеременела и стала совсем нелюдимой. Ходила понурая, вспоминают ее подруги, от встреч отказывалась. По словам матери Земы Гагиевой, дочь не жаловалась, а на все вопросы с улыбкой отвечала: «Все хорошо, я разберусь». Уходить от Техова она категорически отказывалась, даже когда было не скрыть все синяки и ссадины. Махал кулаками, рассказывают близкие, даже во время беременности Регины. А став отцом, совсем обезумел от ревности.

- У нас на Кавказе у девушек принято так, если это твой первый мужчина, то ты стараешься на всю жизнь сохранить с ним отношения. Чтобы там не было, - делится подруга Лина.

Когда терпеть стало невыносимо, Регина пошла в полицию. Но ей ответили, что семейные разборки — это не к ним. Только после четвертого обращения избитой девушки на Вадима Техова составили административный протокол. Конечно, ничего после этого не поменялось.

Регина решилась подать на развод. В суд не пришла, так боялась пересечься с тираном. Оставила Техову и полуторагодовалого ребенка, как он того требовал.

- Приходя к ним домой, Регина объясняла Вадиму, что пришла не к нему, а к ребенку. Повторяла, что между нами ничего не может быть. «Ты не можешь измениться, а я устала терпеть», – говорила она. Он же продолжал ее ревновать и повторять: «Если ты не со мной – то больше ни с кем, иначе я тебя зарежу, - рассказывает Роксана, сестра Регины.

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