Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после удаления вазелина

Кирилл Терешин после второй операции Фото: СОЦСЕТИ

Блогер Кирилл Терешин сделал вторую операцию по удалению "рук-базук". Парень уже на ногах и снимает первые видео после выписки.

Когда звезда интернета успела сделать операцию на правый трицепс - неизвестно. Пока что он ходит со специальным медицинским оборудованием, в котором, судя по кадрам, кровь и еще какая-то жидкость.

Отметим, что вторую операцию Терешину должны были сделать еще в начале 2020 года. Но по разным причинам ее переносили: то из-за коронавируса, то из-за съемок, то из-за нежелания блогера прощаться с источником заработка.

Первую операцию "Руки-Базуки" сделал в ноябре 2019 года. Из левого трицепса блогера вырезали 1,5 килограмма застывшего инородного вещества. Тогда врачи раскрыли страшную тайну: в руках "Синтолового качка" - вазелин. Его хирург предупреждал, что следующие операции на бицепсы будут сложнее и, соответственно, рискованней.

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - говорил в беседе с "КП" пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

Врач отметил, что встречал вазелин в ягодицах, груди и кулаках. Но в бицепсах и трицепсах - впервые.

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