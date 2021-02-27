В Дагестане неизвестные открыли огонь по полицейским

Удалось ранить одного из нападавших

В Махачкале произошло вооруженное нападение на сотрудников ППС. Как рассказал источник в правоохранительных органах республики, один полицейский был ранен.

Все произошло вечером 27 февраля после проверки документов у подозрительных прохожих. Один из них в ответ на требование полицейского применил травматическое оружие, ранив его в левое плечо. Появилось видео с места нападения:

Затем неизвестные забежали во двор на территорию ресторана "Столичный", где началась стрельба. Полицейским удалось ранить одного, он в тяжелом состоянии, второго задержали силой.

Ранее произошла массовая стычка в дагестанском селе Тарки из-за приезда полицейских после двух убийств. На склоне горы Тарки-Тау 3 января нашли тело 23-летнего антинаркотического активиста Вали Абдурагимова, застреленного из ружья. Позже завязалась драка, когда селяне пошли искать наркодилера, еще один человек скончался от ножевого ранения. В итоге приезд сотрудников МВД по неизвестной причине спровоцировал волнения. Несколько молодых людей, попытавшихся инициировать беспорядки, пришлось доставить в отдел для разбирательств.

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