От мала до велика: юниорский чемпионат по дзюдо в Каспийске начали с массовой драки

Момент драки попал на видео

В дагестанском Каспийске пришлось временно прервать первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Во время боя члены команд подрались и втянули в стычку спортсменов на татами.

Чемпионат проходил 27 февраля во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. Драка, однако, случилась уже в первый день турнира.

Конфликт вспыхнул во время поединка за место в финале в весовой категории до 73 килограмм. В полуфинале сошлись Абдулкадир Абдулкадиров из Дагестана и Сармат Голоев из Северной Осетии.

- Поединок между спортсменами проходил в напряженной борьбе. В результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов, инцидент перерос в драку с выходом толпы на татами, - описывают произошедшее в министерстве спорта и физической культуры Дагестана.

В драку вмешались охрана и полиция, которым удалось за пару минут разнять многоликую толпу. Пострадавших нет, но задержанные - есть. Количество доставленных в отдел не уточняется, но в Минспорте Дагестана уверяют, что полиция увезла только зачинщиков драки.

- Министерство по физической культуре и спорту РД чутко реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется — мы разберем, почему так произошло. 28 февраля 2021 года руководство министерства по физической культуре и спорту РД проведет совещание с Федерацией дзюдо РД, тренерами, спортсменами, участвовавшими в данном инциденте. Виновные понесут наказание, - сказано в сообщении.

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